Gelibolu'daki yangına müdahale eden pilot o anları anlattı!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınına hem karadan hem havadan müdahale edildi. İstanbul'dan bölgeye giden yangın söndürme helikopteri pilotu Altan Dardağan o yangına müdahale anlarını anlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına karadan yapılan müdahalenin yanı sıra havadan yapılan çalışmalarda yangın söndürme uçak ve helikopterleri görev aldı. Yangına müdahale etmek amacıyla İstanbul Beykoz'da bulunan Poyraz Orman Yangın Harekat Merkezi'nde görevli yangın söndürme helikopteri pilotu Altan Dardağan, Çanakkale'ye gitti.

Görevini başarıyla tamamlayan Dardağan, Beykoz'daki harekat merkezine geri döndü. Yangına müdahale ettikleri anları anlatan Altan Dardağan, o anlara ilişkin çektiği cep telefonu görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde geniş alana yayılan yangın, gökyüzüne yükselen dumanlar ve helikopterle müdahale anları yer aldı.

"GÜN BATIMINA KADAR ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRDÜK"

Yangına diğer illerden müdahaleye gelen helikopterler sebebiyle yoğun bir hava trafiğinin oluştuğunu ve bu yüzden koordineli çalıştıklarını belirten pilot Dardağan, "İlk gittiğimizde Çanakkale Boğazı'nda dumanları gördük. Orada çalışan bir uçak ve önceden giden helikopterler vardı. Yangın frekansına geçip kendi aramızda koordine olup yangına müdahaleye başladık.

Çanakkale Havalimanı yakın olduğu için koordineli bir biçimde yakıt ikmali yaparak gün batımına kadar çalışmalarımızı sürdürdük. İstanbul Helikopter olarak yangının güney ucunda çalışma yaptık. Birçok helikopter aynı anda aynı yerde ve çok büyük bir dumanın içinde inanılmaz bir koordineyle çalıştı. Havada en fazla 2 saat 10 dakika kalabiliyoruz. Yakıt ikmali yapmamız gerekiyor. Tek seferlik 2 saat 10 dakikalık uçuşlarda 25-30 sorti yaptık" diye konuştu.