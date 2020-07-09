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Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe'de hareketleri şüpheli bulunan kadın polisi harekete geçirdi. Dolmabahçe Caddesi çift taraflı trafiğe kapatılırken kadın gözaltına alındı.
|09 Temmuz 2020 11:06
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Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Boğaz Batısı Askeri İnzibat Komutanlığı önünde bir kadının şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bağıran kadının şüpheli davranışları nedeniyle cadde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Şüpheli kadın, otelden atıldığını iddia ederek sokaklarda yaşadığını belirtti.
Bunun üzerine ekipler bir takım incelemelerde bulundu. Kadın kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Yol tekrar trafiğe açılırken kadın ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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