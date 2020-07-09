MHP'li Vekil, sözleşmeliler için kanun teklifi verdi
MHP Milletvekili Olcay Kılavuz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için kanun teklifi verdi.
|09 Temmuz 2020 11:13
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MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin B fıkrası ve belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun
49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam
edilen personelin, memur kadrolarına atanmaları için kanun teklifi verdi.
Bu Kanun teklifine Ak Parti Grubunun veya MHP grubunun destek verip vermeyeceği merak ediliyor. Ak Parti ve MHP'nin ortak karar alıp destek vermemesi halinde, bu kanun teklifi de, diğer muhalefet milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri gibi kadük kalabilecektir.
İşte Kanun teklifi
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