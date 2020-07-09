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Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, güvenlik güçlerine teslim olan oğluna 8 aylık özlemin ardından sarıldı
 09 Temmuz 2020 11:17
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Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, jandarmanın ikna çalışması sonucu evladına kavuştu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelerek 3 Mart'ta oturma eylemine katılan Ertaş ailesinin, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla evlat hasreti son buldu.

Önceki gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına teslim olan Ramazan Ertaş (20), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babası ve kız kardeşleriyle buluşturuldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Ertaş, 8 aylık hasretin ardından evladına sarıldı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, babası ve kardeşleri Ramazan'ı bağrına bastı.

Baba Ertaş, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, "Allah devletimizden razı olsun İnşallah diğer aileler de evladına kavuşur." dedi.

- Evladına kavuşan aile sayısı 14'e yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu, Hüsniye Kaya kızı, babaanne Halime Kadran torunu, baba Metin Açan oğlu, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları, anne Gevriye Ayhan kızı, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu, anne Cahide Alkan oğlu, anne Şahize Altınkaynak kızı, güvenlik güçlerine teslim olan Haşim Açar ve Tekoşin Açar da 6 yıllık hasretin ardından ailelerine kavuşmuştu.

Ramazan Ertaş'ın da önceki gün güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 14'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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