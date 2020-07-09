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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi
 09 Temmuz 2020 11:21
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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK'lı teröristin beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 dolu şarjör, 3 el bombası ve çok sayıda mühimmatla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Komandoların mağara ve sığınaklarda yaptığı arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada,1 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar silahı, 3 el bombası, 4 dolu şarjör, 160 adet 5.56 mm kalaşnikof mühimmatı, 4 anti-tank roket mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 2 uzaktan komutalı EYP, 1 uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı EYP, iki adet 60 mm'lik havan ile tuzaklanmış uzaktan komutalı EYP, 150 kg amonyum nitrat, 1 takım termal kıyafet, 1 takım fileli gizleme kıyafeti, 1 keskin nişancı gizleme kıyafeti, 2 termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tespit edilen malzemeler ve EYP'lerin METİ timi tarafından yerinde imha edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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