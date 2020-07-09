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Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin ücret tavanlarına yönelik genelgeyi yayımladı.
|09 Temmuz 2020 11:33
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin ücret tavanlarına yönelik genelgeyi yayımladı.
8 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yayımlanan Genelgeyi görmek için tıklayınız.
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