FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 'örgüte yardım etmek' suçundan ceza
|09 Temmuz 2020 11:36
|Yazdır
Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeynep Gülen ile avukatı katıldı.
Sanık Gülen'in son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Heyet, sanık Zeynep Gülen'in "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen'in 24 Ekim 2019'da Beykoz'daki rutin polis kontrolünde sahte kimlikle yakalandığı ve tutuklandığı belirtilerek, bu kişinin, Gülen'in talimatı doğrultusunda FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Bank Asya'ya 19 Ağustos 2014'te ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığı aktarılmıştı.
İddianamede, Zeynep Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
09 Temmuz 2020 12:04
|Evinde örgütsel doküman ele geçirilen FETÖ imamından şiir bahanesi
09 Temmuz 2020 11:54
|Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Temmuz 2020 11:21
|Mahrem imamdan 15 Temmuz'a hazırlık itirafı
09 Temmuz 2020 11:14
|Gaybubet evi operasyonunda eski Daire Başkanı dahil 14 gözaltı
09 Temmuz 2020 10:35
|Etkisiz hale getirilen teröristin biri, gri kategoride
09 Temmuz 2020 09:23
|'Hrant Dink'in istihbaratı Trabzon'dan gelmedi'
09 Temmuz 2020 09:21
|Önce infaz sonra ağıt! Öyle bir çatışma yok
09 Temmuz 2020 09:00
|PKK, yedi günde dört çocuğu daha kaçırdı
09 Temmuz 2020 07:21
|Arda Turan'a FETÖ soruşturmasında ikinci kez takipsizlik kararı
08 Temmuz 2020 17:06