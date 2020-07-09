Ticaret Bakanlığı 5 unvanda rotasyon sonuçlarını hala açıklamadı

Daha önce Mülga Ekonomi Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Ticaret Denetmenleri, Bölge Müdür Yardımcıları, Laboratuvar Müdürleri, Mühendis ve Kimyagerlerin rotasyon işlemleri mevzuata aykırı olarak hala sonuçlandırılmadı.

Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri şu şekildedir:

Kadro sayısının tespiti

MADDE 15 - (1) Genel Müdürlük, bir önceki takvim yılında yapılan denetimlerin miktarı ile test ve analiz sayılarını esas alarak hizmet alanlarının ihtiyacı olan personelin sayısını belirler ve içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar Bölge Müdürlükleri aracılığıyla ilgili personele duyurur.

Başvuru şekli

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğe göre yer değiştirme suretiyle atanmaya hak kazanmış personel Ek-1 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak Bölge Müdürlüğü aracılığıyla her yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. İstek Formunda, atanmak istenilen hizmet alanlarının tercih sırasına göre belirtilmesi zorunludur.

Yer değiştirme suretiyle atama dönemi

MADDE 8 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar, her yılın Mayıs-Haziran döneminde 15 Temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yapılır. Ancak, bu dönem beklenmeden ve 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri dikkate alınmadan aşağıdaki durumlarda yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir."

Yönetmeliğe göre Şubat ayı sonuna kadar İLANA çıkılmalı.

Nisan ayı sonuna kadar TERCİHLER alınmalı.

Mayıs-Haziran döneminde de SONUÇLARIN açıklanması gerekmektedir.Ancak Ticaret Bakanlığı hiçbir açıklama yapmadan bu süreleri geçirmektedir.

Bakanlık, Mayıs/Haziran ayında alelacele tercihler almış.

Temmuz 15 gelmiş olmasına rağmen hala sonuçlar açıklanmamıştır.

