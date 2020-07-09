Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
Malatya'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
|09 Temmuz 2020 12:40
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Malatya'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda örgütsel kitap ve doküman ile 2 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü.
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