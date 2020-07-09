1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu

Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu
 09 Temmuz 2020 12:45
Yazdır
Adalet Bakanlığı 186 adet yeni noterlik kurdu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla 186 yeni noterlik ihdas edildi. Kurulan yeni noterliklerden 122'si birinci sınıf noterlikten oluşuyor.

Adalet Bakanlığı nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik ihdas etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla kurulan yeni noterliklerin 122'si birinci sınıf, 40'ı ikinci sınıf ve 24'ü ise üçüncü sınıf noterliklerden oluşuyor.

Adalet Bakanlığı, 2019 yılında yaptığı ihdas çalışmalarında ise 27 adet birinci sınıf, 78 adet ikinci sınıf ve 25 adet üçüncü sınıf olmak üzere toplamda 130 noterlik kurarak ülke genelinde noterlik sayısını 2 bin 61'e ulaştırmıştı. Yapılan son ihdas çalışması ile ülke genelinde 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı bin 16 artarak 2 bin 247'ye ulaşmış oldu. Bu rakamlar yüzde 83'lük bir artış anlamına geliyor.

En fazla yeni noterlik İstanbul'da ihdas edildi

Adalet Bakanlığı, en fazla yeni noterliği 44 noterlikle İstanbul'da ihdas etti. İstanbul'u 14 yeni noterlikle Ankara takip ediyor. Antalya'ya 10, İzmir'e 9, Bursa'ya da 8 yeni noterlik kurulacak. Ayrıca Adalet Bakanlığı son ihdas çalışması ile noterlik bulunmayan Altınova, Belen, Çiftlikköy, Çilimli, Hacılar, Kaynaşlı, Kemalpaşa (Artvin), Toprakkale, Yahşihan ilçelerinde noterlik kurulmasına karar verdi. Böylece yeni kurulan noterliklerle vatandaşın kendisine en yakın yerde, beklemeden hızlı bir şekilde noterlik işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmış olacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor
09 Temmuz 2020 20:55		 Faytondan 'kurtulan' atların yeni görevi 'güvenlik'
09 Temmuz 2020 20:51
Patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi
09 Temmuz 2020 20:31		 AÖF final sınav sonuçları açıklandı
09 Temmuz 2020 19:52
Orman İşletme Müdürü ile 2 mühendis karantinaya alındı
09 Temmuz 2020 18:31		 26 ilde 'asker uğurlama' yasaklandı
09 Temmuz 2020 18:22
BDDK'dan 7 bankaya para cezası
09 Temmuz 2020 18:18		 Bakan Fahrettin Koca: İstanbul'da DSÖ ofisi açılacak
09 Temmuz 2020 17:39
270 kadranlı otomobile 427 ile radar cezası
09 Temmuz 2020 16:51		 Bakırköy Belediyesi havai fişeği yasakladı
09 Temmuz 2020 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:49 - Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı22:45 - Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı22:31 - Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı22:26 - Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir22:19 - Başkentte baro başkanlarının eylemi devam ediyor22:09 - Metrobüs durağında engelliye asansör ayıbı
22:07 - Merasim Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifi görüşüldü22:05 - RUBATO'nun solisti hakkında soruşturma başlatıldı22:02 - Minibüs şoförü isyan etti: Polise bırakıp gideceğim21:57 - Tıbbi ihracatçılardan 'hibe şartı kaldırılsın' talebi21:46 - Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor21:44 - BDDK'dan asgari ödeme tutarıyla ilgili açıklama
21:39 - Sanayi Odası Başkanı açıkladı! 362 işçinin testi pozitif çıktı21:33 - Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor21:31 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ermeniler bize ihanet etti21:27 - Bakan Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı21:06 - Kayseri'ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi
21:03 - FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
627 emniyet müdürünün yer değiştirme işlemi yapıldı
4 belediye 110 memur alacak
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
İkinci el araçlarda fiyatların durgunlaşacağı tarih
Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı
Havai fişek taşıyan araç patlamasında şehit sayısı 3'e çıktı
9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 10 kurumdaki yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı
TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
İstanbul Emniyetinde görev değişimi: 40 müdürün yeri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyin yiyen amip 1
marmelat 1
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
eldiven 1
ben de tam seni arayacaktım yalanı 3
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Kan grubu 1
ankara 1
SON İLANLAR
Gebze Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alacak
Eyüpsultan Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Yıldırım Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alacak
Gazipaşa Belediyesi 10 Memur Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İhsaniye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam