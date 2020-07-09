Bakanlıktan 'patlama' açıklaması... Bakan Soylu olay yerine gidiyor
|09 Temmuz 2020 13:11
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İçişleri Bakanlığı, Sakarya'daki patlamanın havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü patlatma amacıyla kamyondan indirildiği sırada yaşandığını, 3 jandarma personelinin şehit olduğunu, 6 personelin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren taş ocağında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."
Öte yandan Bakan Süleyman Soylu'nun, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gittiği öğrenildi.Havai fişek taşıyan araç patlamasında şehit sayısı 3'e çıktı
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