Kolu kırılan doktor vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ediyor
|09 Temmuz 2020 13:13
|Yazdır
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Onkoloji Hastanesinde görevli pratisyen hekim Hasan Pakır, vatandaşların mağdur olmaması için kırık koluyla hastalara hizmet veriyor.
Hastanede muayene sırasında ayağının kayması sonucu düşerek kolunu kırılan Pakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolunun alçıya alındığını söyledi.
Bu gibi durumlarda kırığın şiddetine göre 7-40 gün arasında rapor alınabildiğini belirten Pakır, "Pandemi süreci devam ettiği için arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim ve çalışmaya karar verdim. Bir çok hastam bu durumu şaşkınlıkla karşılasa da ben işimi en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Bu birimde tedavi gören hastalarımızın poliklinik ve tedavi süreciyle yakından ilgileniyorum." diye konuştu.
Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar ise Pakır'ı ziyaret ederek gösterdiği duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor
09 Temmuz 2020 20:55
|Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzde 2 kırılma noktası var
09 Temmuz 2020 13:51
|Başhekim yardımcısı: Eşimle helalleştim, çocuklarımı emanet ettim
08 Temmuz 2020 15:26
|Yüzyılın cerrahı 95'inci yaşını 10 bin cerrahla kutladı
07 Temmuz 2020 22:54
|Kadın noter 7'nci kitabını çıkardı
05 Temmuz 2020 17:13
|2023 km yol katederek motosiklet üzerinde Kur'an-ı hatmedecek
05 Temmuz 2020 16:38
|Kadın Kaymakam, kadınların ürettiği organik ürünleri markalaştırıyor
05 Temmuz 2020 14:33
|Kurbanlık alırken koronadan daha tehlikeli olan bu hastalığa dikkat
05 Temmuz 2020 13:43
|Virüsü yenen hemşire: Görmediğin düşmanla savaşıyorsun
05 Temmuz 2020 11:29
|Vakalardaki azalışın durma nedenini açıkladı... Riskli meslekleri saydı
05 Temmuz 2020 10:42