İran virüsten ölüm sayısında rekor kırmaya devam ediyor
|09 Temmuz 2020 13:22
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 221 artarak 12 bin 305'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 221 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 79 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
İran'da salgının başından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı önceki gün 200 olarak kaydedilmişti.
Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 305'e, vaka sayısının da 250 bin 458'e çıktığını aktardı.
Hastalardan 3 bin 324'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 212 bin 176 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 897 bin 803 olduğu bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran, İsfahan, Mazenderan, Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd, Sistan-Beluçistan, Hemedan ve Erdebil eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan Tahran Büyükşehir Belediyesi, artan vakalar ve ölü sayılarının ardından başkentteki tüm spor faaliyetlerinin 10 gün boyunca durdurulduğunu açıkladı.
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