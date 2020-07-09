Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Kars çevresiyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yarın kuvvetli yağış, Marmara'nın kuzey ve batısında da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
|09 Temmuz 2020 13:33
|Yazdır
Kars çevresiyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yarın kuvvetli yağış, Marmara'nın kuzey ve batısında da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana geleceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kars çevresiyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı
09 Temmuz 2020 22:45
|Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir
09 Temmuz 2020 22:26
|Minibüs şoförü isyan etti: Polise bırakıp gideceğim
09 Temmuz 2020 22:02
|Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor
09 Temmuz 2020 21:46
|Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu
09 Temmuz 2020 20:25
|Aile hekiminin oğlunun da koronavirüs testi pozitif çıktı
09 Temmuz 2020 19:49
|Kamet için ayağa kalkan müezzin kalp krizi geçirdi
09 Temmuz 2020 16:44
|Bakanlıktan, Meral Akşener'in yangın iddialarına cevap
09 Temmuz 2020 14:53
|Türk girişimci kurdu, Hollywood'un en başarılı 6 girişimi arasında
09 Temmuz 2020 14:27
|Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
09 Temmuz 2020 11:17