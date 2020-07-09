Sabah yazarına göre Erdoğan'dan sonra başa geçebilecek 2 isim
|09 Temmuz 2020 13:47
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CNN Türk kanalında dün akşam yayınlanan "Akıl Çemberi" programında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Programında konukları arasında yer alan, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın ve Mücahit Birinci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.
Programın son bölümünde söz alan avukat Hüseyin Ersöz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener'in alternatiflerini düşünebiliyoruz. Peki şu soruyu sormak lazım; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın alternatifi kim? Var mı öyle bir alternatif?" diye sordu.
Bunun üzerine Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'ye lider olacak aday isimler için, "Burada da var bir sürü. Süleyman Soylu'yu sayarsınız, Berat Albayrak'ı sayarsınız" dedi.
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