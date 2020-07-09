'Cuma günü, Ayasofya'nın açılması kararı çıkar'
|09 Temmuz 2020 13:49
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Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı konusu uluslararası medyada da gündemden düşmüyor. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan AK Partili yetkililer, Danıştay kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Reuters'a bilgi veren yetkililer Ayasofya'nın müze statüsünün kalkmasını ve ibadete açılmasını beklediklerini ifade etti.
İsmini vermeden konuşan AK Partili bir yetkili, "Ayasofya'nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay'ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekleniyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz" dedi.
'İPTAL KARARI BEKLİYORUZ'
Bir başka üst düzey bir yetkili ise, "Danıştay'ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir" dedi.
İstanbul'un fethinin yıldönümünde yapılan kutlama kapsamında 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu. Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.
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