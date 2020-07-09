1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AİÇÜ yeni açılan 15 bölüme ilk kez öğrenci alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni açılan 15 bölüme bu eğitim öğretim döneminde ilk kez öğrenci alacaklarını bildirdi.
 09 Temmuz 2020 13:56
Yazdır
AİÇÜ yeni açılan 15 bölüme ilk kez öğrenci alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni açılan 15 bölüme bu eğitim öğretim döneminde ilk kez öğrenci alacaklarını bildirdi.

Karabulut, AİÇÜ yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2020-20021 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, Ağrı'yı öğrenci ve sağlık kenti haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Üniversitede açılan 15 yeni bölüme bu eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alacaklarını belirten Karabulut, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 81 ilinden ve 18 ülkeden yaklaşık 12 bin 516 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede 489 akademisyenimiz hem geleceğimizin teminatı gençleri yarınlara hazırlamakta hem de ülkemiz bilimini daha iyi noktalara ulaştırmak için akademik çalışmalar yapmaktadır. Bu yıl üniversitemize 3 bin 300 yurt içi, 654 uluslararası olmak üzere toplam 3 bin 954 öğrenci kontenjanı verilmiştir. Yeni bölüm açılmasına onay veren başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Tercih dönemi sonrası üniversiteye yerleşecek öğrencilerle Ağrı'nın üniversite kenti imajı daha da pekişecektir."

Program, Rektör Karabulut'un basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ömrünü tamamlayan savaş uçağı Antalya'ya gönderildi
06 Temmuz 2020 23:40		 Liseden 17 farklı renk ve desende maske üretimi
06 Temmuz 2020 15:32
Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor
05 Temmuz 2020 10:22		 Eğitim neferleri tatil yerine okullarının tadilatını yapıyor
01 Temmuz 2020 22:43
Marmara Üniversitesi'nden 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
30 Haziran 2020 14:25		 İşitme engelliler için özel maske üretildi
25 Haziran 2020 19:27
Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi
22 Haziran 2020 14:54		 Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı
21 Haziran 2020 13:44
Kameraları gören okul müdürünün aklına sosyal mesafe kuralı geldi
20 Haziran 2020 10:19		 Koronavirüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı
19 Haziran 2020 21:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - Çekmeköy Belediyesinden araç ihalesi yayınları hakkında açıklama22:49 - Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı22:45 - Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı22:31 - Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı22:26 - Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir22:19 - Başkentte baro başkanlarının eylemi devam ediyor
22:09 - Metrobüs durağında engelliye asansör ayıbı22:07 - Merasim Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifi görüşüldü22:05 - RUBATO'nun solisti hakkında soruşturma başlatıldı22:02 - Minibüs şoförü isyan etti: Polise bırakıp gideceğim21:57 - Tıbbi ihracatçılardan 'hibe şartı kaldırılsın' talebi21:46 - Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor
21:44 - BDDK'dan asgari ödeme tutarıyla ilgili açıklama21:39 - Sanayi Odası Başkanı açıkladı! 362 işçinin testi pozitif çıktı21:33 - Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor21:31 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ermeniler bize ihanet etti21:27 - Bakan Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı
21:06 - Kayseri'ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
627 emniyet müdürünün yer değiştirme işlemi yapıldı
4 belediye 110 memur alacak
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
İkinci el araçlarda fiyatların durgunlaşacağı tarih
Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı
Havai fişek taşıyan araç patlamasında şehit sayısı 3'e çıktı
9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 10 kurumdaki yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı
TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
İstanbul Emniyetinde görev değişimi: 40 müdürün yeri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
Kan grubu 1
Oy kaybı söz konusu değildir 1
mavi bebek oyunu 2
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
beyin yiyen amip 1
tamirat işlerinden anlayan erkek 7
ankara 1
SON İLANLAR
Gebze Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alacak
Eyüpsultan Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Yıldırım Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alacak
Gazipaşa Belediyesi 10 Memur Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İhsaniye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam