1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet'ten 81 ile 'koronavirüs' talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.
 09 Temmuz 2020 14:17
Yazdır
Diyanet'ten 81 ile 'koronavirüs' talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla, din görevlilerinden manevi destek veya tebrik amaçlı katılınan törenlerde yurttaşların koronavirüs tedbirlerine uygun davranması konusunda uyarılmasını istedi.

Din görevlileri vatandaşları uyaracak

Erbaş, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla özenli davranılması gerektiğini hatırlattığı talimatta, normalleşme sürecinde hastalıkla mücadelede rehavete düşülmemesinin ve devlet tarafından öngörülen tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Bilhassa taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda virüsün hızla yayıldığı ve yeni vakaların arttığının müşahede edildiğine dikkat çeken Erbaş, bu kapsamda din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.

Dikkat edilecek kurallar

Talimata göre güvenli mesafe kuralına riayet edilecek, maske kullanılmasına, beden, kıyafet, çevre ve yiyecek temizliğine azami derecede dikkat gösterilecek.

Özellikle düğün, taziye ve cenaze merasimlerinin mümkün mertebe açık alanlarda ve kalabalık ortamlar oluşturulmadan yapılması istenirken, tokalaşma, kucaklaşma ve musafaha etmekten kesinlikle kaçınılacak, kapalı ortamlarda topluca geçirilecek süreler kısa tutulacak.

Kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve dezenfekte edilmesi istenilen talimatta, salgın ortadan kalkıncaya kadar imkanlar dahilinde taziyelerin telefonla, sosyal medya ve dijital imkanlar vasıtasıyla yapılması ve ziyaretlere ara verilmesi konularında bilgilendirilmesi de istendi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PAMİT, patlayıcı maddelere müdahalede etkin rol oynuyor
09 Temmuz 2020 20:55		 Faytondan 'kurtulan' atların yeni görevi 'güvenlik'
09 Temmuz 2020 20:51
Patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi
09 Temmuz 2020 20:31		 AÖF final sınav sonuçları açıklandı
09 Temmuz 2020 19:52
Orman İşletme Müdürü ile 2 mühendis karantinaya alındı
09 Temmuz 2020 18:31		 26 ilde 'asker uğurlama' yasaklandı
09 Temmuz 2020 18:22
BDDK'dan 7 bankaya para cezası
09 Temmuz 2020 18:18		 Bakan Fahrettin Koca: İstanbul'da DSÖ ofisi açılacak
09 Temmuz 2020 17:39
270 kadranlı otomobile 427 ile radar cezası
09 Temmuz 2020 16:51		 Bakırköy Belediyesi havai fişeği yasakladı
09 Temmuz 2020 15:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - Çekmeköy Belediyesinden araç ihalesi yayınları hakkında açıklama22:49 - Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı22:45 - Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı22:31 - Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı22:26 - Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir22:19 - Başkentte baro başkanlarının eylemi devam ediyor
22:09 - Metrobüs durağında engelliye asansör ayıbı22:07 - Merasim Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifi görüşüldü22:05 - RUBATO'nun solisti hakkında soruşturma başlatıldı22:02 - Minibüs şoförü isyan etti: Polise bırakıp gideceğim21:57 - Tıbbi ihracatçılardan 'hibe şartı kaldırılsın' talebi21:46 - Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor
21:44 - BDDK'dan asgari ödeme tutarıyla ilgili açıklama21:39 - Sanayi Odası Başkanı açıkladı! 362 işçinin testi pozitif çıktı21:33 - Türkiye'de geliştirildi! Koronavirüsü etkisiz hale getiriyor21:31 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Ermeniler bize ihanet etti21:27 - Bakan Kurum'dan Dipsiz Göl paylaşımı
21:06 - Kayseri'ye ikinci Tıp Fakültesi müjdesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
627 emniyet müdürünün yer değiştirme işlemi yapıldı
4 belediye 110 memur alacak
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
İkinci el araçlarda fiyatların durgunlaşacağı tarih
Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı
Havai fişek taşıyan araç patlamasında şehit sayısı 3'e çıktı
9 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 10 kurumdaki yönetim kurulu üyeliklerine atama yapıldı
TBMM'de bir ilk: Bahçeli İyi Parti'nin önergesine 'kabul' oyu verdi
İstanbul Emniyetinde görev değişimi: 40 müdürün yeri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet 1
marmelat 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 3
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
sineklerin corona virüsü taşıma ihtimali 2
Kan grubu 1
safran 2
mavi bebek oyunu 2
Oy kaybı söz konusu değildir 1
ankara 1
SON İLANLAR
Gebze Belediyesi 45 Zabıta Memuru Alacak
Eyüpsultan Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Yıldırım Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alacak
Gazipaşa Belediyesi 10 Memur Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İhsaniye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam