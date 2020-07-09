Merkez Bankası rezervleri arttı
|09 Temmuz 2020 14:49
|Yazdır
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|
Tarih
|
Altın Rezervleri
|
Brüt Döviz Rezervleri
|
Toplam Rezervler
|
28.12.2018
|
19.950
|
71.980
|
91.930
|
25.01.2019
|
19.862
|
73.470
|
93.332
|
22.02.2019
|
20.549
|
79.122
|
99.671
|
29.03.2019
|
20.834
|
75.408
|
96.242
|
26.04.2019
|
20.432
|
73.284
|
93.716
|
31.05.2019
|
20.517
|
75.038
|
95.555
|
28.06.2019
|
22.853
|
73.544
|
96.397
|
26.07.2019
|
23.417
|
74.971
|
98.388
|
29.08.2019
|
25.709
|
75.796
|
101.505
|
27.09.2019
|
26.051
|
75.655
|
101.706
|
25.10.2019
|
26.481
|
78.504
|
104.985
|
29.11.2019
|
26.475
|
78.274
|
104.749
|
27.12.2019
|
25.079
|
81.240
|
106.319
|
31.01.2020
|
27.520
|
74.856
|
102.376
|
28.02.2020
|
30.411
|
77.414
|
107.825
|
27.03.2020
|
31.325
|
64.081
|
95.406
|
30.04.2020
|
34.786
|
51.457
|
86.243
|
08.05.2020
|
34.684
|
51.149
|
85.833
|
15.05.2020
|
35.535
|
48.894
|
84.429
|
22.05.2020
|
36.812
|
55.595
|
92.407
|
29.05.2020
|
36.667
|
54.360
|
91.027
|
05.06.2020
|
36.610
|
55.610
|
92.220
|
12.06.2020
|
37.579
|
55.483
|
93.062
|
19.06.2020
|
38.371
|
53.222
|
91.593
|
26.06.2020
|
38.821
|
51.417
|
90.238
|03.07.2020
|39.160
|51.344
|90.504
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
09 Temmuz 2020 18:26
|Altın günü 399,50 TL'den tamamladı
09 Temmuz 2020 17:24
|Dövizde gün sonu fiyatları
09 Temmuz 2020 17:10
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Temmuz 2020 18:24
|Çeyrek altın 649 TL'ye yükseldi
08 Temmuz 2020 17:50
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
08 Temmuz 2020 17:12
|Altından yeni rekor: Gramı 400 TL'yi gördü
08 Temmuz 2020 16:44
|Haziranda en çok borsa kazandırdı
08 Temmuz 2020 10:32
|Borsa güne yükselişle başladı
08 Temmuz 2020 10:17
|Güne başlarken döviz fiyatları
08 Temmuz 2020 09:34