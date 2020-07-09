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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.
 09 Temmuz 2020 14:49
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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

31.05.2019

20.517

75.038

95.555

28.06.2019

22.853

73.544

96.397

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

29.08.2019

25.709

75.796

101.505

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

25.10.2019

26.481

78.504

104.985

29.11.2019

26.475

78.274

104.749

27.12.2019

25.079

81.240

106.319

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

08.05.2020

34.684

51.149

85.833

15.05.2020

35.535

48.894

84.429

22.05.2020

36.812

55.595

92.407

29.05.2020

36.667

54.360

91.027

05.06.2020

36.610

55.610

92.220

12.06.2020

37.579

55.483

93.062

19.06.2020

38.371

53.222

91.593

26.06.2020

38.821

51.417

90.238

03.07.2020 39.160 51.344 90.504
Anadolu Ajansı
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