YÖK'te gıda ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak üniversiteler masaya yatırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" tarafından ilk kez kurgulanarak 2015'te hayata geçirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında yer alan üniversitelerden, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtisaslaşacak 6 üniversitenin rektörü ve projeden sorumlu rektör yardımcıları ile YÖK'te bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Toplantıya ilgili YÖK üyelerinin yanı sıra gıda ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yürüten Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan ve Siirt üniversitelerinin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının katıldığını aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Toplantıya katılan üniversitelerimizin değerli yöneticileri, proje kapsamında ihtisaslaşacakları gıda ve hayvancılık alanlarında şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, geleceğe dönük alan bazlı projeksiyonlarını paylaştılar. Ülkemiz açısından çok önemli olan bu projemiz kapsamındaki üniversitelerimizin ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerini yakından takip etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz."