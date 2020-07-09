Bakan Pakdemirli duyurdu: 651 milyon liralık ödeme yapılacak
|09 Temmuz 2020 15:03
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 45 bin 523 üreticiye, 484 milyon lira ödeneceği bilgisini paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 35 bin 330 üreticiye, 112,5 milyon lira, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 11 bin 347 üreticiye, 41 milyon lira, mazot gübre alan bazlı gelir desteği, zeytinyağı fark ödemesi desteği ve fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticiye 13,5 milyon lira ödeme yapılacak. Yaklaşık 651 milyon liralık destek ödemeleri yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."
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