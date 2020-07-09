Ambulansa yol vermedi, 130 kilometre hızla yarışa girdi
Çankırı'da saatte 130 kilometre hızla ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yol vermediği ambulansla yarışa girdi. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
|09 Temmuz 2020 15:06
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Çankırı'da saatte 130 kilometre hızla ilerleyen bir kamyon sürücüsü, yol vermediği ambulansla yarışa girdi. O anlar ise anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerinde vakaya giden bir ambulans, önünde seyir halinde saatte 130 kilometre hızla ilerleyen kamyon sürücüsünden yol istedi. Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsü çalan sirenlere rağmen hızını daha da arttırdı. Trafik magandası kamyon şoförü virajlarda dahi hızını düşürmeden ilerledi. Ambulansta bulunan bir sağlık personeli de o anları kameraya alarak "biz can derdindeyiz, buda yol derdinde" diyerek sitem etti.
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