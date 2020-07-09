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Bakan Selçuk: Okulların açılması ülkenin gündemi olmak zorunda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin, "Bu mesele, yalnızca okulla bağı olanların değil, ülkenin gündemi olmak zorunda. Yaşadığımız salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde son derece belirleyici bir etkendir." ifadesini kullandı.
 09 Temmuz 2020 15:14
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin, "Bu mesele, yalnızca okulla bağı olanların değil, ülkenin gündemi olmak zorunda. Yaşadığımız salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde son derece belirleyici bir etkendir." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından okulların açılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Okulların ne zaman, ne koşulda, nasıl açılacağının bütün öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin gündemi olduğuna işaret eden Selçuk, "Ancak bu mesele, yalnızca okulla bağı olanların değil, ülkenin gündemi olmak zorunda. Yaşadığımız salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde son derece belirleyici bir etkendir." değerlendirmesinde bulundu.

Tek bir kişinin ihmalinin bile binlerce kişiyi etkilediğinin görüldüğünü vurgulayan Selçuk, "Eğer biz tedbiri bırakır, sosyal mesafeyi korumaz, maskemizi takmazsak çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakıp en temel hakları olan eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Bu, büyük bir vebaldir. Okullarımızın açılması ile ilgili çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı önceliğimizdir. Lütfen sizin de önceliğiniz maskeniz, sosyal mesafeniz ve tedbirleriniz olsun. Okulları hep birlikte açacağız." ifadelerini kullandı.

- "Hepimize büyük bir vazife düşüyor"

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını, süreci en sağlıklı şekilde yürütmek adına çalışmalar yürüttüklerini ve her türlü tedbire göre yol alabilecek bir hareket kabiliyetlerinin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şayet derlerse ki 'Okulları, gerekli şartları sağlayarak 31 Ağustos'ta açabilirsiniz', biz o şartları sağlar ve okullarımızı açarız. Derlerse ki 'bir süre daha açmayın', biz uzaktan eğitimle süreci yönetiriz. Derlerse ki 'tüm boyutlarıyla seyreltilmiş bir planlamayla açabilirsiniz', bu planlamaya uygun olarak okulları açabilecek imkanlara sahibiz. Diyebiliriz ki bu kararı, aldığımız ve alacağımız tedbirler belirleyecek.

Bu süreçte hepimize büyük bir vazife düşüyor. Lütfen, erken yaşta korku, kaygı ve belirsizlikle karşı karşıya kalan çocuklarımızı bu süreçten mümkün olduğunca uzak tutalım. Bilsinler ki tedbirleri alınmış bir okulları, kendilerini güvende hissedecekleri bir sınıfları ve onlara kendi evladı gibi göz kulak olan öğretmenleri olacak. Kendilerine de birtakım sorumluluklar düşecek, onlar da bunları yerine getirecekler. Her şey yoluna girecek ve yolunda gidecek. Bunların ne zaman olacağını, takvimin değişip değişmeyeceğini de bize Bilim Kurulu söyleyecek. Onların ne söyleyeceğini ise bugün sizin, benim, onun, yani hepimizin aldığı tedbirler belirleyecek."

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'okulların açılması' ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı'ndan 'formasyon' açıklaması
Anadolu Ajansı
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