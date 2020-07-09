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15 Temmuz Derneğinden İBB ile olan protokolün sonlandırılmasına ilişkin açıklama

15 Temmuz Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan protokolün belediye tarafından şubat ayında sonlandırıldıktan 4 ay sonra darbe girişiminin yıl dönümü arifesinde açıklamasının manidar olduğunu bildirdi.
 09 Temmuz 2020 16:04
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15 Temmuz Derneğinden İBB ile olan protokolün sonlandırılmasına ilişkin açıklama

15 Temmuz Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan protokolün belediye tarafından şubat ayında sonlandırıldıktan 4 ay sonra darbe girişiminin yıl dönümü arifesinde açıklamasının manidar olduğunu bildirdi.

15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamada derneğin şehit ve gazilerin ailelerine yönelik faaliyetlerini sürdürürken, İBB'nin bu alandaki çalışmaları kamu-STK işbirliğiyle yapma talebiyle kendilerine başvurması üzerine bir işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.

İmzalanan protokol çerçevesinde İBB'nin taahhütlerinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Protokol süresince 15 Temmuz Derneği, İBB'den tek bir kuruş nakdi yardım almamıştır, zira hukuken bu şekilde bir yardım mümkün de değildir. 15 Temmuz Derneğinde görev yapmakta olan ve personelin çoğunluğunu oluşturan psikologlar, Türkiye'nin 58 şehrinde yaşayan 251 şehit ailesini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret etmiş, hizmet vermişlerdir. Derneğin her yıl Antalya'da düzenlediği Şehit Aileleri Buluşmaları, gazilerle yapılan organizasyonlar, iftar programları gibi çok çeşitli etkinliklerle, şehit aileleri ve gaziler bir araya gelmiş, ortak acıları birlikte yaşama, kenetlenme fırsatı bulmuşlardır. 15 Temmuz Derneğinin avukatları darbe davalarını yakından takip ederek şehit aileleri ve gazilerin müşteki olduğu tüm davalara müdahil olmuştur. Davaların görüldüğü yerlere dernek imkanlarıyla lojistik destek sağlanmış, kamuoyunun bu davaları takip etmesi sağlanmıştır."

Dernek hizmet ve çalışmalarına yer verilen açıklamada yurt içi ve yurt dışında yapılan organizasyon ve etkinliklerin tamamının kamuoyuna açık, şeffaf ve isteyen tüm vatandaşların katılımına uygun bir şekilde yapıldığı aktarıldı.

- "Darbe girişiminin 4. yıl dönümünü arifesinde servis edilmesi manidardır"

İBB ile 15 Temmuz Derneği arasında yapılan protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde belediye tarafından tek taraflı olarak sonlandırıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Derneğimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarının hassasiyetini gözeterek protokolün sonlandırıldığı günden bu yana konuya dair tek bir açıklama yapmamıştır. Ancak protokolün sonlandırılmasını konu alan haberlerin, 25 şubattan 4 ay sonra,15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünü arifesinde servis edilmesi manidardır. 83 milyonunun tek yürek olduğu böyle bir hadisede dahi, ilgili haberin bağlamından kopartılarak, politik çıkarlar uğruna derneğimizin kurucularının fotoğraflarıyla birlikte servis edilmesi, art niyetin açık bir göstergesidir. Nitekim, kurucularımız, derneğimizi maddi ve manevi olarak desteklerken, yönetimle ilgili konularda karar alıcı konumda değillerdir. İBB yönetimi, vatanı için canını veren şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize yönelik yapılan hizmetleri artık önemsemiyor olabilir. Ancak, aradan dört ay geçtikten sonra, bir hizmet protokolü iptalinin, şehit aileleri ve gazilere yönelik yapılan çalışmalar adeta 'israf'mış gibi gösterilerek gündeme getirilmesi ve kurucularımızın karalanmaya çalışması asla kabul edilemez. 15 Temmuz Derneği ile İBB arasında imzalanan protokolün içeriği ve ilgili Meclis kararları tüm kamuoyunun her an ulaşabileceği açık kaynak verileridir."

Derneğin, Türkiye'nin 58 farklı şehrindeki şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerini sürdürmekte kararlı olduğu aktarılan açıklamada, siyaset üstü olarak nitelendirilen bu konuda çalışmaların devam edeceği ve İBB'nin protokolü sonlandırmasının 15 Temmuz Derneği açısından bir kayıp olmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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