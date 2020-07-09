Sakarya'daki patlamanın ateşi Manisa'ya düştü
|09 Temmuz 2020 15:55
|Yazdır
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlayıcının imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Sakarya'da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Olayda patlayıcı madde imha timinden iki personel olmak üzere 3 jandarma personeli şehit oldu. Şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın acı haberi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine ulaştı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış tarafından acı haber aileye verildi. İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi'nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mesut Yazar haberle yıkıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.Havai fişek taşıyan araç patlamasında şehit sayısı 3'e çıktı Bakan Soylu: Yaralı 11 jandarma ve şoför tedavi altında
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı
09 Temmuz 2020 22:31
|Bakan Soylu: Fabrikanın çalışma izni iptal edilecek
09 Temmuz 2020 18:55
|Ailelere uyarı... 'Mavi Bebek' oyunu büyük tehlike
09 Temmuz 2020 18:07
|Maske takmayan Adnan Oktar duruşmadan çıkarıldı
09 Temmuz 2020 17:59
|Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti, polis eşinden ihmal iddiası
09 Temmuz 2020 16:26
|Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı
09 Temmuz 2020 15:57
|Bakan Soylu: Yaralı 11 jandarma ve şoför tedavi altında
09 Temmuz 2020 14:59
|Yayaların üzerine aracını süren sanık için savcı hapis cezası istedi
09 Temmuz 2020 13:42
|Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı
09 Temmuz 2020 13:28
|Bakanlıktan 'patlama' açıklaması... Bakan Soylu olay yerine gidiyor
09 Temmuz 2020 13:11