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Kars Valisi: En az vakayla yürüyen illerden birisiyiz

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars'ın Türkiye ölçeğinde korona virüs salgınında en az vak'ayla yürüyen illerden birisi olduğunu belirtti. Vali Öksüz, salgına bitti gözüyle bakılmaması gerektiğini, vatandaşların özen göstermemelerinden kaynaklı vak'aların olduğunu kaydetti.
 09 Temmuz 2020 16:22
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Kars Valisi: En az vakayla yürüyen illerden birisiyiz

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars'ın Türkiye ölçeğinde korona virüs salgınında en az vak'ayla yürüyen illerden birisi olduğunu belirtti. Vali Öksüz, salgına bitti gözüyle bakılmaması gerektiğini, vatandaşların özen göstermemelerinden kaynaklı vak'aların olduğunu kaydetti.

Kars İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın 3'üncüsü Vali Türker Öksüz Başkanlığı'nda yapıldı. Valilik Gazi Salonu'nda düzenlenen toplantının ana maddesi korona virüsle mücadele oldu.

Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, korona virüs Covid-19'la mücadelede Kars'ın başarılı illerden birisi olduğunu, vatandaşların salgınla mücadelede daha duyarlı olmalarını istedi.

Vali Türker Öksüz, "Salgına bitti gözüyle bakamayız. İkinci dalga diyemeyiz elbette, ama zaman zaman vatandaşlarımızın çok fazla özen göstermemesinden, düğünler, cenazeler, bu sorun tüm Türkiye'de var. Kurallara uymamız gerekiyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. İkinci dalga, sıkıntılı bir süreç söz konusu değildir. Ancak zaman zaman vak'alarınızda bu tedbirlere uymamakla beraber artışlar olabiliyor. Biz karantina başta olmak üzere tedbirlerimizi mevcut duruma göre değiştiriyoruz. Ek tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlerde Kağızman'da, Digor'da alınan tedbirlerin bir parçası, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla rehavete kapılmayacağız. Bu bir yeni normal, pandemi öncesi, salgın öncesi davranışlarımıza dönersek sıkıntı çekeriz. Maske başta olmak üzere, temizlik ve mesafe kurallarına harfiyen uymamız lazım. Bunlara uyarsak süreci çok rahat götürebiliriz" dedi.

"Kars en az vak'ayla yürüyen illerden birisi"

Kars'ın salgınla mücadelede iyi durumda olduğunu ifade eden Vali Öksüz, kentte entübe ve yoğun bakımda yatan hasta olmadığına dikkat çekti.

Öksüz, "İlimiz tüm Türkiye ölçeğinde Covid-19 salgını konusunda en az vak'ayla yürüyen illerden birisidir. Bu durumunu halen sürdürüyor. İnşallah bizde sürdürmekte kararlıyız. Ama vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Bunu tekrar ifade etmek gerekiyor. Şu anda entübe ettiğimiz, yada yoğun bakımda olan hastamız yok. Hastalarımızın normal servislerde tedavilerine devam ediliyor. Normak protokol uygulanıyor. Tedavilerini tamamlayıp normal evlerine gönderiyoruz. Orada da istirahat süreleri var. Karantina süreleri var. Dikkat etmelerini istiyoruz vatandaşlardan, çünkü bu hastalığın çok bulaşıcı olma gibi yönü var. Çok hızla bulaşıyor. Onun için dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz'ün açıklamalarının ardından Koordinasyon Kurulu Toplantısı yatırımcı kurum ve kuruluşların kurumlarının yatırımları hakkında katılımcılara bilgi vermesiyle devam etti. Toplantının kalan kısmı basına kapalı olarak devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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