2'si muvazzaf asker 15 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|09 Temmuz 2020 16:32
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Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, ikisi muvazzaf asker olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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