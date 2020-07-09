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4 belediye 110 memur alacak

4 ilçe belediyesi 110 memur almak için ilana çıktı.
 09 Temmuz 2020 16:46
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4 belediye 110 memur alacak

Kocaeli Gebze Belediyesi 45, İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 25, Bursa Yıldırım Belediyesi 30, Antalya Gazipaşa Belediyesi de 10 memur olmak üzere toplamda 110 memur alınacak.

Gebze Belediyesi alımı için KPSS'den en az 65, Eyüpsultan Belediyesi için en az 70, Yıldırım Belediyesi için en az 70, Gazipaşa Belediyesi için de en az 60 puan almış olmak gerekiyor.

Gazipaşa Belediyesi memur alımı için TIKLAYINIZ

Yıldırım Belediyesi zabıta memuru alımı için TIKLAYINIZ

Gebze Belediyesi zabıta memuru alımı için TIKLAYINIZ

Eyipsultan Belediyesi zabıta memuru alımı için TIKLAYINIZ
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