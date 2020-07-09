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Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün hizmete açılacağını açıkladı.
 09 Temmuz 2020 17:18
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Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün hizmete açılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 450 metre uzunluk ve 165 metre yüksekliğindeki köprünün 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, söz konusu proje ile Van'dan Siirt -Pervari arasındaki seyahat süresinin 5 saatten 2 saate düşeceğini açıklayarak, projenin terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği için terör örgütü tarafından tehditlerle engellenmeye çalışıldığını anlattı. Karaismailoğlu, "Yol, ticaret yapmak için olduğu kadar insanları birleştirmek için, kardeşliği, birliği, beraberliği pekiştirmek için yapılır. Yol, medeniyet için yapılır, gelecek nesiller için yapılır. Terör örgütleri de bu birliği, bu kardeşliği, daha medeni güçlü bir Türkiye'yi istemedikleri için bu projenin hayata geçmesine engel olmak istiyor. Çünkü, yolunuz yoksa, eliniz kolunuz bağlı demektir. Yolunuz yoksa; ulaşamıyorsanız, erişemiyorsanız muasır medeniyetten bahsedemezsiniz. Turizmden, ticaretten bahsedemezsiniz. Bırakın küresel ölçekte rekabet etmeyi, kendi insanınızın refahını bile sağlayamazsınız. 11 Temmuz'da hizmete girecek bu proje de bölgede hem ekonomik kalkınmayı sağlayacak hem de birliği beraberliği artıracak" şeklinde açıkladı.

165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü

Bitlis'in Hizan ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasında yapılan Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyan Beğendik Köprüsü, açılış için gün sayıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü'nün 120 metrelik 2 adet kenar açıklığı ile toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olduğunu belirtirken, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Siirt'in Pervari ilçesinin; Şırnak, Bitlis ve Van arasında köprü konumunda olduğunu ve Beğendik Köprüsü'nün yapımının bu nedenle büyük önem taşıdığını anlattı. Beğendik Köprüsü'nü de içinde barındıran 72 kilometrelik Küçüksu-Hizan Ayrımı - Pervari İl Yolu'nun 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı törenle hizmete açılacağını bildiren Karaismailoğlu, proje ile Pervari'nin ulaşım standardının yükseleceğini ve çevre illere yüksek standartlı bir yolla bağlanacağını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, 2014 yılında yapım çalışmalarına başlanan Beğendik Köprüsü'nün 210 metre orta açıklığı ile Dengeli Konsol sistemiyle Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunun da altını çizdi.

1 milyar 510 milyar liralık yatırım

Projenin Küçüksu-Pervari Yolu'nun kapasitesini artıracağını ve trafik güvenliğini sağlayacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile bölgenin sosyoekonomik gelişiminin hız kazanacağının altını çizdi. Projenin 1998 yılında yapımına başlandığını ve 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Bu proje bölge halkı için büyük öneme sahip. Mevcut yolun çok büyük bir bölümü stabilize yol ve çok büyük bir rakımda dağları dolaşarak gidiyor. Hem çok tehlikeli hem de çok uzun bir yol. Projeyi mevcut yolun daha aşağısında tamamladık ve köprülerle tünellerle yolun güvenliğini ve konforunu artırdık. Proje sayesinde Van'da Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresini 2 saate kadar düşürmüş olduk" dedi.

Karaismailoğlu, 1998'den itibaren yapımına başlanan yol ve köprü yapımının, özellikle terör örgütlerinin bu projenin tamamlanmaması amacıyla gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle ağır ilerlediğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Söz konusu proje, terör örgütünün bölgede faaliyet göstermesini engelleyeceği ve bölgede önemli bir ekonomik bir ivme sağlayacağı için proje şantiyelerinde işçilerimizi tehdit ettiler. Bu nedenle bölge halkımız için canla başla çalıştık ve bu projeyi tamamladık. İnanıyorum ki bu projenin bölgede sağlayacağı ekonomik ivme ile hem yatırım artıracak" ifadelerine yer verdi.

"Yapım çalışmaları boyunca toplam bin 25 personel istihdam edildi"

Karaismailoğlu, Beğendik Köprüsü ile Beğendik-Pervari arasının 8 kilometre kısalacağını da anlatarak projenin tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile yapıldığının altını çizdi. Köprünün yapımında da yüzde yüz yerli malzeme kullanıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yapım çalışmaları boyunca 255'i Beğendik Köprüsü'nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi. Yapımı dahi bölge insanımız için önemli bir iş kapısı oldu" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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