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MB: Mayıs ayı itibariyle toparlanma başladı

TCMB: Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı
 09 Temmuz 2020 17:36
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MB: Mayıs ayı itibariyle toparlanma başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığını bildirdi.

TCMB'den 200'e yakın yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı yatırımcı toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, videokonferans toplantısında Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın mayıs ayı itibarıyla başladığı kaydedilen açıklamada, yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'de sağlık sisteminin diğer ülkelere göre güçlü yapısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladığı bildirilerek, ihracatın öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanmakta olduğu ve yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümünün beklendiği belirtildi.

TCMB açıklamasında, Kovid-19 salgını süreci ile ilgili olarak birim maliyetlerdeki artışların çekirdek enflasyon trendinde bir artışa yol açsa da yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği vurgulandı.

Videokonferansta sunumun ardından katılımcılarının sorularının yanıtlandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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