Eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Bakıcı'ya FETÖ'den beraat
|09 Temmuz 2020 17:41
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Hipnoz davası"nda yerel mahkeme kararını onayan eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı'nın "FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla yargılandığı davada beraatine hükmedildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bakıcı ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Bakıcı, beraatine karar verilmesini istedi.
Bakıcı, son sözünde "Benim suçla bir ilgim yok. Takdir mahkemenin." dedi.
Heyet, daha sonra müzakere için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu, oy çokluğuyla Bakıcı hakkında beraat kararı verdiklerini açıkladı.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.
Temyiz isteminde bulunulması halinde dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 5 terörist teslim oldu
09 Temmuz 2020 19:41
|Eski pilot kurmay yüzbaşı 'Akın Öztürk'e de sahip çıktı
09 Temmuz 2020 19:10
|2'si muvazzaf asker 15 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
09 Temmuz 2020 16:32
|FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi'ne hapis cezası
09 Temmuz 2020 16:30
|Hrant Dink cinayeti davasında tutukluluğa devam kararı
09 Temmuz 2020 16:12
|ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Pekşen FETÖ'den hakim karşısına çıktı
09 Temmuz 2020 14:01
|Darbeci generallerin 'mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası
09 Temmuz 2020 13:54
|Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
09 Temmuz 2020 12:40
|İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
09 Temmuz 2020 12:04
|Evinde örgütsel doküman ele geçirilen FETÖ imamından şiir bahanesi
09 Temmuz 2020 11:54