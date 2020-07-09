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'Baro düzenlemesi yayımlandığı gün AYM'ye başvuracağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız
 09 Temmuz 2020 18:15
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'Baro düzenlemesi yayımlandığı gün AYM'ye başvuracağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üniter yapının güvenliği açısından çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantı basın mensuplarına kapalı yapıldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı yaptıklarını ve belediyelerin çalışmalarına ilişkin yeni yöntemlerin ele alındığını söyledi.

Pandemi sürecinde yapılan harcamalar nedeniyle belediye gelirlerinde belli düşüşler olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ama bunlar kesinlikle şu veya bu şekilde halka yansıtılmayacak. Burada belediye başkanlarımızın tasarrufları hangi alanlarda yaptıklarını, ihaleleri nasıl yaptıklarını, bir önceki iktidar dönemindeki belediye başkanının 100'e yaptığı ihaleyi belediye başkanlarımızın nasıl 25'e, 50'ye yaptıklarını bunlar örnekleriyle, belgeleriyle anlatıldı. Dolayısıyla son derece mutluyum, yeni bir anlayış, temiz bir anlayış, ahlaklı bir siyaset, ayrım yapmayan bir siyaseti topluma anlattılar. Biz de bundan memnunuz."

- "Anayasa Mahkemesine başvuracağız"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşülmesine başlanan çoklu baro düzenlemesine ilişkin soru üzerine şunları ifade etti:

"Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Bu çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır."

Kılıçdaroğlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'u işgal eden güçlerin de çoklu baro istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Lozan'da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkanvekili, 'terör örgütleri baro kurarlar.' 'kurabilirler.' diyor. Ne demek kurabilirler? Ne demek yani. Bunu da itiraf ediyorlar, 'evet bunlar olabilir.' diyorlar. Biz, bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, bir devletin bu anlayışla yönetildiğinde beka sorununun ortaya çıkabileceğini ve dolayısıyla toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, toplumun bölünmesi, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir risktir.

Doğru değildir. Tam tersine barolar vardır, her yerde ifade ettim, bir ilde iki vali olursa orda sorun olur. Bir ilçede iki kaymakam olursa, orada sorun olur. Üniter yapının güvenliği açısından çoklu baro uygulamasından vazgeçilmeli. Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine atanan Genel Sekreter ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Geçiniz o tartışmaları, geçiniz. Belediye başkanımız çalışıyor, üretiyor. Günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Bey ile de gurur duyuyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı
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