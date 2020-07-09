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Orman İşletme Müdürü ile 2 mühendis karantinaya alındı

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ile 2 mühendisin korona virüs (Covid-19) sebebiyle hastanede karantina altına alındığı öğrenildi.
 09 Temmuz 2020 18:31
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Orman İşletme Müdürü ile 2 mühendis karantinaya alındı

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ile 2 mühendisin korona virüs (Covid-19) sebebiyle hastanede karantina altına alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından son 3 günde en az vaka görülen iller arasında Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik yer alıyordu. Uzun süredir pozitif vakanın rastlanmadığı Bilecik'te Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve Osmaneli'nde çalışan 2 mühendisin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Orman İşletme Müdürü Yakın ile 2 mühendisin Bilecik Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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