Devlet desteğiyle açılan fabrika 25 ülkeye ihracat yapıyor
|09 Temmuz 2020 18:35
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Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle 2009'da merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 8 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 700 kişinin istihdam edildiği fabrika, kent ekonomisine katkı sunuyor.
Tekstil Fabrikası Muhasebe Müdürü Bilal Büyüközer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 yıl önce devlet desteğiyle kurdukları fabrikada ürettikleri spor giyim ürünlerini Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, Çin, Japonya ve Avrupa'daki 25 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.
Fabrikayı büyüterek istihdam sayısını da artırdıklarını anlatan Büyüközer, şöyle konuştu:
"Önceden burada 185 kişi çalışıyordu bu sayı 700'e çıktı. Bunu yapmamızdaki en büyük etken devlet katkısı. Yurt dışından yoğun sipariş alıyoruz. Devletimizin sağladığı teşvik ve hibe desteklerinden de faydalandık. Yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmaya bir ay ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme süreciyle tekrar üretime başladık. Muş ekonomisine yılda yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlıyoruz."
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