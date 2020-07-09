Yörsan'ın iflası kabul edildi
Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.
|09 Temmuz 2020 18:44
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Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.
Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına alacaklı şirket avukatlarıyla Balıkesir'de bulunan bazı süt kooperatiflerinin yöneticileri katıldı.
Hakim, Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasına karar verdi.
İflasın bugün itibarıyla açılmasına hükmedilirken, iflas açıldığının İflas Müdürlüğüne ve Susurluk Ticaret Müdürlüğüne derhal bildirilmesi kararlaştırıldı.
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