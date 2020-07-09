TOGG'dan yeni paylaşım: Bir sonraki adımı hazır
|09 Temmuz 2020 18:59
|Yazdır
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, #YeniLigGemlik" etiketiyle "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır." ifadelerine yer verildi.
Saat 18.07'de paylaşılan görüntüde, "Zemin Etütleri, ÇED Raporu, Teşvik Belgesi, İmar İzni, İnşaat Ruhsatı yükleniyor" ifadeleri ve "İnşaat Başlangıç Töreni" için de "Çok yakında" ifadesi görünüyor.
Söz konusu paylaşımın saat 18.07'de yapılması, "İnşaat Başlangıç Töreni"nin de 18 Temmuz'da yapılacağı şeklinde yorumlanmasına neden oldu.
Kısa süreden yaklaşık 16 bin görüntülenme sayısına ulaşan paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi ve çok sayıda yorum yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İkinci el online oto pazarında fiyat artışları sürüyor
09 Temmuz 2020 11:01
|İkinci el araçlarda fiyatların durgunlaşacağı tarih
09 Temmuz 2020 10:12
|Otomobil ihracatı düşüşlerin ardından yükselişe geçti
07 Temmuz 2020 22:44
|Konut ve otomobilde fiyat oyununa inceleme
06 Temmuz 2020 18:25
|Otomotiv satışları son 10 yıllık ortalama seviyeye yaklaştı
05 Temmuz 2020 17:47
|İlk 6 ayda en çok bu otomobilleri aldık
05 Temmuz 2020 11:03
|Türkiye yolları 'elektriklenmeye' devam ediyor
04 Temmuz 2020 22:17
|İkinci el araçlarda merdiven altı ekspertiz dolandırıcılığına dikkat
04 Temmuz 2020 09:08
|Haziran ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
02 Temmuz 2020 20:29
|Güvenlik araçları benzine geçiyor
02 Temmuz 2020 06:50