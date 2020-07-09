İstanbul'da metroda maske kavgası! Birbirlerine girdiler
İstanbul'da metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı.
|09 Temmuz 2020 19:24
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İstanbul'da metroda yaşanan maske takmama kavgası kameraya yansıdı.
Olay Kadıköy -Kartal metrosunda bu sabah yaşandı. Maske takmayan iki kadın, bir kadın yolcu tarafından uyarıldı. Ancak maske takmamaya devam eden genç kızları, kadın yolcu cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bunun üzerine genç kızlardan biri kadın yolcuya saldırdı. Kavgada diğer yolcular müdahale etti, yolcular maske takmayan kızlara tepki gösterdi.
Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı.
Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.
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