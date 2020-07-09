AÖF final sınav sonuçları açıklandı
Online olarak yapılan AÖF final sınav sonucları açıklandı.
|09 Temmuz 2020 19:52
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin online olarak katılım sağladığı 2020 AÖF final sınav sonuçları açıklandı.
AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona ermişti.
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