Patlamada şehit olan askerler için tören düzenlendi

YAZ TATİLİNDE KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE EK DERS ÜCRETİ ÖDENEMEZ Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24.06.2020 tarih ve 8411508 sayılı ve 08.07.2020 tarih ve 9095277 sayılı yazılarıyla özel eğitim öğrencilerimizin tatil dönemini etkili ve verimli geçirmeleri amacıyla "Çerçeve Yaz Tatili Programı" hazırlayıp milli eğitim müdürlüklerine göndererek tüm kademelerde kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi olan öğretmenler ile özel eğitim öğretmenlerinden komisyon kurulmasını ve 3 saat ek ders ücreti ödenmesini istedi.