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Bürokratlara, hatalı soru önergesi yanıtı soruşturması

İçişleri bürokratlarına, hatalı soru önergesi yanıtı soruşturması
 09 Temmuz 2020 20:35
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Bürokratlara, hatalı soru önergesi yanıtı soruşturması

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Özbekistanlı Nadira Kadirova hakkındaki soru önergesi, İçişleri Bakanlığı'nda krize yol açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadirova öldürüldü mü, Ünal'ın ifadesi alındı mı, cinsel saldırı söz konusu mu?" sorularını önerge ile yönelten CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a, kolluk güçlerinin, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması için hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak adli makamların talimatları doğrultusunda görevlerini ifa ettiklerini, söz konusu olayla ilgili adli soruşturmanın da halen sürdüğünü bildirdi.

Soylu, 15 Haziran'daki bu yanıtından günler sonra, Kılıç'a, "ek yanıt" başlığı altında yeni bir yanıt gönderdi. Soylu, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandırıldığını, bu hatalı yanıta neden olan ilgililer hakkında tahkikat başlatıldığını bildirdi.

AK Parti'li Ünal'ın evinde çalışan ve şüpheli biçimde yaşamını kaybeden, soruşturma dosyası intihar ettiği gerekçesiyle kapatılan Kadirova ile ilgili soru önergesi krize yol açtı.

CHP'li Kılıç'ın 1 Kasım 2019 tarihli soru önergesini 15 Haziran'da yanıtlayan Soylu, kolluk güçlerinin görevlerini hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak ifa ettiklerini, soruşturmanın da Ankara Başsavcılığı'nca halen yürütüldüğünü söyledi.

Kadirova'nın ölümüyle ilgili ayrıntılı sorulara yanıt yok!

Soylu imzalı soru önergesinde, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilerek, Kılıç'ın Kadirova'nın ölümü ile ilgili ayrıntılı sorularına yanıt verilmedi.

Soylu, bu yanıttan günler sonra, 6 Temmuz'da, "ek yanıt" başlığı altında, Kılıç'a bir yanıt daha gönderdi. Soru önergesine, sorulduğu tarih esas alınarak yanıt verildiğinin anlatıldığı yazıda, Kadirova'nın ölümüne ilişkin soruşturmanın 3 Mart'ta takipsizlikle sonuçlandığı, bu karara yapılan itirazın da reddedildiği, dosyanın kapatıldığı bildirildi.

"Sorumlular hakkında gereği en kısa sürede yapılacak"

Soylu imzalı yazıda, "Bu hataya neden olan ilgililer hakkında gerekli tahkikat derhal tarafımdan başlatılmış olup, sorumlular hakkında gereği en kısa sürede yapılacaktır" denildi.

"Sadece bir vekil 770 önerge verdi"

Soylu, yazının son bölümünde, yasama döneminin başından bu yana sadece bir vekilin, kendisine 770 soru önergesi verdiğini belirterek, toplamda ise 3 bin 80 önerge verildiğini, bunların bin 746'sını yanıtladığını, önergelerin yanıtı için gerekli çalışmaların azami gayretle sürdürüldüğünü bildirdi.

Gökçer Tahincioğlu -T24
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