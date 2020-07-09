Merasim Caddesi'nin adının değiştirilmesi teklifi görüşüldü
|09 Temmuz 2020 22:07
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin (ABB) temmuz ayı ikinci toplantısında, terör örgütü PKK'nın 4 yıl önceki saldırısında 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Caddesi'nin adının "17 Şubat Şehitler Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin Başkanlık yazısı ile sunulan teklif, görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.
Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantıyı Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal yönetti.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlanan toplantıda söz alan AK Parti Sincan Belediye Meclis üyesi Nihat Yalçın, pandemi sürecinde ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafa destek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına kredi kullanma yetkisi verildiğini hatırlattı.
Yalçın, "İlk ay ödemelerinin yapıldığını, ikinci ve üçüncü ay ödemelerin yapılmadığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Ödemeler ne zaman yapılacak?" diye sordu.
CHP Etimesgut Belediye Meclis üyesi Ertan Işık ise esnafa yardım yapılmadığı iddialarını reddetti.
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de taksicilerden "uygunluk belgesi" adı altında ücret talep edilmesine tepki gösterdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, bu konudaki yanlıştan dönüldüğünü söyledi.
Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Merasim Caddesi'nin adının "17 Şubat Şehitler Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin Başkanlık yazısı ile sunulan teklif, görüşülmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.
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