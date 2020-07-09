Başkentte baro başkanlarının eylemi devam ediyor
|09 Temmuz 2020 22:19
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Avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.
Çok sayıda ilin baro başkanı ile avukatlar, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı TBMM'ye dilekçe vermek üzere Kuğulu Park'ta toplandı.
Baro başkanları parka girerken, avukatlar, sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla dışarıda bekletildi. Bunun üzerine baro başkanları ve avukatlar, karara tepki gösterdi. Bir süre slogan atan avukatlar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Polisin sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda anons yaptığı sırada grupta bulunanların bir kısmı da slogan ve alkışlarla tepkisini gösterdi.
Bazı milletvekilleri ise Kuğulu Park'a gelerek, baro başkanlarıyla bir süre görüştü.
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