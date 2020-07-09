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Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir

ABD'nin önde gelen bilim insanlarından Fauci, Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının, temmuz sonunda üçüncü klinik deneylere başlayacağını yıl sonunda kullanıma hazır olabileceğini söyledi.
 09 Temmuz 2020 22:26
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Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir

200'ün üzerindeki ülkede ve bölgede görülen korona virüs pandemesi nedeniyle enfekte olanların sayısı 12 milyon 260 bine yaklaşırken, 554 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Küresel salgın nedeniyle 135 binden fazla insanın öldüğü ABD'den ise umutlandıran bir haber geldi.

Reuters'ta yer alan haber göre, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Antonio S. Fauci, Moderna tarafından geliştiren Covid-19 aşısının Temmuz ayı sonuna kadar üçüncü aşama insan deneylerine geçmesinin muhtemel olduğunu açıkladı.

"AŞI YIL SONUNDA KULLANIMA HAZIR OLABİLİR"

Diğer taraftan Fauci, her şey belirlendiği gibi ilerlemesi halinde bu yılın sonunda ya da 2021'in başında aşının kullanıma hazır olacağını umduğunu söyledi.

Öte yandan, dünyada koronavirüs için ilk kez aşı geliştirmeye başlayan ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın deneysel aşısı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından mayıs ayında hızlı takip listesine alındı.

Hızlı takip, FDA tarafından ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumu tedavi eden ve karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılayan ilaçların onaylanması için gereken sürenin

"kısaltılması"

anlamına geliyor. ABD'de Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başında bulunan Antonio S. Fauci, daha önce yaptığı açıklamada,

"Aşının güvenli olduğundan gelecek sonbaharda emin olacağız"

demişti.

DÜNYA ÇAPINDA GELİŞTİRİLEN 135 KORONAVİRÜS AŞISI VAR

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre dünyada şu anda geliştirme aşamasında bulunan 135 koronavirüs aşısını bulunuyor. Bunlardan ABD'de Moderna, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve en az 6'sı Çin tarafından geliştiren bir düzinesinin insan deneylerine başladığı biliniyor.
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