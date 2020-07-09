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Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı

Koronavirüsü yenen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Vatandaşlara kesinlikle maske takmayı öneriyorum. Hafif belirtiler dahi olsa karantina koşullarına uymaları gerektiği ısrarla söylüyorum." dedi.
 09 Temmuz 2020 22:45
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Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı

Geçen aylarda yeni tip koronavirüse yakalanan ve tedavisinin ardından hastalığı yenen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili hükümetin aldığı önlemlerden 1 hafta sonra, 18-19 Mart gibi hastalığa yakalandığını söyledi.

Kendisinin de bir doktor olmasından dolayı konuyla ilgili etraflıca bilgi sahibi olduğunu anlatan Kerimoğlu, "Ben genel olarak daha az semptomla hastalığı geçirdim." dedi.

Kerimoğlu, koronavirüs hastalığına yakalandıklarını hastaneye gittikten sonra öğrendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Eşim hastalığı benden daha ciddi geçirdi ve hastaneye gitmek zorunda kaldık. Testleri yaptırdı ve sonuçları pozitif çıkınca öğrendik koronavirüse yakalandığımızı. Ben her ihtimale karşılık hükümetin söylemiş olduğu önlemler çerçevesinde çok ciddi karantina koşullarını gerçekleştirdim. Hem eşim hem çocuklarım hem ben 15 gün evden hiç çıkmadık ve tedavi protokollerine uyduk. Genel olarak da hafif belirtilerle bu hastalığı atlattık. Ateş, eklem ağrıları gibi bir takım bulgularım oldu. Hastalığın 4 ve 5'inci gününde kendimi çok daha iyi hissettim. 10 gün kadar önce de bir antikor testi yaptırdım. Bu test sonucunda bağışıklığı oluşmuş bir kişiyim."

"Vatandaşlara kesinlikle maske takmayı öneriyorum"

Hastalığın bulaşıcılığını engellemek adına mutlaka karantina, fiziki koşullar, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kerimoğlu, "Vatandaşlara kesinlikle maske takmayı öneriyorum. Vatandaşların acil durum olmadığı sürece sokağa çıkmamalarını, asemptomatik ve hafif belirtiler dahi olsa karantina koşullarına uymaları gerektiği ısrarla söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Kerimoğlu, ihtiyaç olması halinde plazma bağışçısı olmak istediğini yetkililere belirtiğini anlattı.

Hastalıkla mücadelede her şeyin başının moral olduğunu ifade eden Kerimoğlu,"Bilim insanlarının önerileri, ikazları çok doğru ve önemli. Toplumu uyarmalarına yürekten katılıyorum. Panik havasına sevk etmektense insanların daha bilinçli olmaları yönünde çağrı yapmalarının daha önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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