Dizel araç dönemi bitiyor mu?
|09 Temmuz 2020 23:44
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Benzin ve motorin fiyatları arasında makas daraldı. Benzinin litre fiyatı 6 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatı 5 lira 92 kuruş oldu. Bu da dizel araçlara ilgiyi azalttı.
Dizel araçlarda ilk altı ayda satış kaybı yaşadı. 2019 yılı ilk altı ayda pazarın yüzde 56,1'i dizel araçlardan oluşuyordu. 2020'nin ilk yarısında bu oran yüzde 46,6'ya düştü.
Yakıt fiyatlarındaki farkın azalmasıyla dizel araçların amorti süresi de uzadı. Benzer özelliklere sahip benzinli ve dizel araç arasında yaklaşık 45 bin lira fiyat farkı bulunuyor. Benzinli bir araç kilometrede 49 kuruş, dizel araç ise 30 kuruşluk yakıt tüketiyor.
Yeni rakamlarla aradaki farkın kapatılması için gereken kilometre 245 bini aşıyor.
Böylece yılda ortalama 30 bin kilometre giden bir sürücü için amorti süresi 8 yıla denk geliyor.
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