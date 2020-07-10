Bakan Pekcan, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
Ticaret Bakanı Ruhar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı sosyal medyada hedef alan ifadeleri kınadı.
|10 Temmuz 2020 03:55
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Ticaret Bakanı Ruhar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Maalesef gün geçmiyor ki kadınlarımıza yönelik yeni bir hadsizlik görmeyelim. Bugün de Semiha Yıldırım hanımefendiye yönelik yakışıksız, hadsiz söyleme şahit olduk. Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapan seçilmiş bir kişiye bu sözler hiç yakışmadı. Şiddetle kınıyorum.'' ifadesini kullandı.
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