1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 10 Temmuz 2020 06:30
Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında, kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz'a üç bin etkinlik
10 Temmuz 2020 07:05		 Hakkarili çoban, fenomen oldu
09 Temmuz 2020 23:21
Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı
09 Temmuz 2020 22:45		 Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir
09 Temmuz 2020 22:26
Minibüs şoförü isyan etti: Polise bırakıp gideceğim
09 Temmuz 2020 22:02		 Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor
09 Temmuz 2020 21:46
Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu
09 Temmuz 2020 20:25		 Aile hekiminin oğlunun da koronavirüs testi pozitif çıktı
09 Temmuz 2020 19:49
Kamet için ayağa kalkan müezzin kalp krizi geçirdi
09 Temmuz 2020 16:44		 Bakanlıktan, Meral Akşener'in yangın iddialarına cevap
09 Temmuz 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Dünya yaya kaldı Türkiye şaha kalktı07:30 - TSK, Akdeniz'de yeni tatbikata hazırlanıyor07:20 - Yeni sosyal medya düzenlemesi ile fail ve delile anında tespit07:05 - 15 Temmuz'a üç bin etkinlik06:40 - Ayasofya için iki formül06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:10 - Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında05:22 - KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik05:19 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik03:55 - Bakan Pekcan, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı02:22 - 10 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:31 - Türkiye'den, İsveç Dışişlerine tepki: Utanç verici
00:04 - 10 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler23:44 - Dizel araç dönemi bitiyor mu?23:39 - Bakan Gül: Ayasofya'nın ibadete açılması hukuki gerekliliktir23:23 - Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten hapis istemi
23:21 - Hakkarili çoban, fenomen oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kurs, lisansüstü eğitim, ödül ve projeler için öğretmenlere hizmet puanı verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
10 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'den, İsveç Dışişlerine tepki: Utanç verici
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında
10 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Pekcan, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ayasofya için iki formül
Fail ve delile anında tespit
KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
safran 2
İyi geceler sözlük 1
beyin yiyen amip 1
Oy kaybı söz konusu değildir 1
eldiven 1
marmelat 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
ankara 1
gram altın 4
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu Uzman Yardımcısı 120 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam