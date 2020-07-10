Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında
|10 Temmuz 2020 06:10
|Yazdır
Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri Twitter hesabından paylaşan İYİ Partili Levent Özeren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özeren, Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullanmış ve olay sonrası sosyal medyadaki #AhlaksızLeventÖzeren tepkilerinden sonra "Pişman değilim" demişti.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa'daki evinde gözaltına alındı
Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hakaret etmişti
İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulunmuştu.
Gece boyu tepki yağmıştı
AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden İYİ Parti'li Levent Özeren'e tepkiler gece boyu sürmüştü. Özeren'in, Yıldırım'ın rahatsızlığı üzerinden yaptığı çirkin yoruma sosyal medyada #AhlaksızLeventÖzeren etiketi altında tepki mesajları geliyor.
Özür dilemişti
Özeren, yaptığı paylaşımla ilgili olarak, bu paylaşımı hatırlamadığını, o tarihlerde hesabının çalındığını söylemiş ve Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'dan özür dilemişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı
09 Temmuz 2020 22:31
|Bakan Soylu: Fabrikanın çalışma izni iptal edilecek
09 Temmuz 2020 18:55
|Ailelere uyarı... 'Mavi Bebek' oyunu büyük tehlike
09 Temmuz 2020 18:07
|Maske takmayan Adnan Oktar duruşmadan çıkarıldı
09 Temmuz 2020 17:59
|Genç kadın doğumdan sonra hayatını kaybetti, polis eşinden ihmal iddiası
09 Temmuz 2020 16:26
|Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı
09 Temmuz 2020 15:57
|Sakarya'daki patlamanın ateşi Manisa'ya düştü
09 Temmuz 2020 15:55
|Bakan Soylu: Yaralı 11 jandarma ve şoför tedavi altında
09 Temmuz 2020 14:59
|Yayaların üzerine aracını süren sanık için savcı hapis cezası istedi
09 Temmuz 2020 13:42
|Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı
09 Temmuz 2020 13:28