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Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında

Binali Yıldırım'ın eşine hakaretler yağdıran İYİ Partili Levent Özeren Bursa'da gözaltında alındı
 10 Temmuz 2020 06:10
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Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili hakaret dolu sözleri Twitter hesabından paylaşan İYİ Partili Levent Özeren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Özeren, Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerini kullanmış ve olay sonrası sosyal medyadaki #AhlaksızLeventÖzeren tepkilerinden sonra "Pişman değilim" demişti.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınan, Semiha Yıldırım hakkında yaptığı paylaşım dolayısıyla sosyal medyada büyük tepki çeken 55 yaşındaki Levent Özeren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'daki evinde gözaltına alındı

Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hakaret etmişti

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulunmuştu.

Gece boyu tepki yağmıştı

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarf eden İYİ Parti'li Levent Özeren'e tepkiler gece boyu sürmüştü. Özeren'in, Yıldırım'ın rahatsızlığı üzerinden yaptığı çirkin yoruma sosyal medyada #AhlaksızLeventÖzeren etiketi altında tepki mesajları geliyor.

Özür dilemişti

Özeren, yaptığı paylaşımla ilgili olarak, bu paylaşımı hatırlamadığını, o tarihlerde hesabının çalındığını söylemiş ve Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'dan özür dilemişti.
Yeni Şafak
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