1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Temmuz'a üç bin etkinlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak

15 Temmuz destanının dördüncü yılında Ankara merkezli 3 bin kadar etkinlikle o gün yaşananlar anlatılacak. Programlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayacak. Şehitler Köprüsü'nde akşam Türkiye'de ilk kez 200 drone ile ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Erdoğan, saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşması yapacak.

 10 Temmuz 2020 07:05
Yazdır
15 Temmuz'a üç bin etkinlik

15 Temmuz destanının dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin yanısıra pek çok ülkede FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

ANITA ÇİÇEK BIRAKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakması ile başlayacak. TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na da katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz'da saat 21.00'de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

3 BİN PROGRAM VE FAALİYET

Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde "15 Temmuz Proje Takip Sistemi" kuruldu. Bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları bin 609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 olmak üzere toplam 2 bin 238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet yapılacak.

HAFTA BOYUNCA YAYIMLAR

15 Temmuz haftası boyunca sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY'nin uçak içi ekranlarında 15 Temmuz işlenecek. 15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi'ne ve TCDD'ye ait yüksek hızlı trenlere giydirilecek. 15 Temmuz temalı kısa videolar da tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alacak.

FETÖ'NÜN İHANETİ GÖRSEL SUNUMDA

15 Temmuz akşamı, darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak. Darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de 15 Temmuz akşamı Türkiye'de ilk kez 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirilecek. 15 Temmuz nedeniyle yurt için ve yurt dışında daha birçok etkinlik düzenlenecek. ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
10 Temmuz 2020 06:30		 Hakkarili çoban, fenomen oldu
09 Temmuz 2020 23:21
Koronavirüsü yenen Başkan'dan 'maske takın' uyarısı
09 Temmuz 2020 22:45		 Fauci: Korona aşısı yıl sonunda hazır olabilir
09 Temmuz 2020 22:26
Minibüs şoförü isyan etti: Polise bırakıp gideceğim
09 Temmuz 2020 22:02		 Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor
09 Temmuz 2020 21:46
Girişimci kadın lavanta üretimiyle işinin patronu oldu
09 Temmuz 2020 20:25		 Aile hekiminin oğlunun da koronavirüs testi pozitif çıktı
09 Temmuz 2020 19:49
Kamet için ayağa kalkan müezzin kalp krizi geçirdi
09 Temmuz 2020 16:44		 Bakanlıktan, Meral Akşener'in yangın iddialarına cevap
09 Temmuz 2020 14:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Dünya yaya kaldı Türkiye şaha kalktı07:30 - TSK, Akdeniz'de yeni tatbikata hazırlanıyor07:20 - Yeni sosyal medya düzenlemesi ile fail ve delile anında tespit07:05 - 15 Temmuz'a üç bin etkinlik06:40 - Ayasofya için iki formül06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:10 - Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında05:22 - KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik05:19 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik03:55 - Bakan Pekcan, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı02:22 - 10 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:31 - Türkiye'den, İsveç Dışişlerine tepki: Utanç verici
00:04 - 10 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler23:44 - Dizel araç dönemi bitiyor mu?23:39 - Bakan Gül: Ayasofya'nın ibadete açılması hukuki gerekliliktir23:23 - Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten hapis istemi
23:21 - Hakkarili çoban, fenomen oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kurs, lisansüstü eğitim, ödül ve projeler için öğretmenlere hizmet puanı verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, ÖSYM ve AÖF sınav görevlilerinin 2020 ikinci yarısında alacağı ücretler
10 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'den, İsveç Dışişlerine tepki: Utanç verici
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren gözaltında
10 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Pekcan, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
Ayasofya için iki formül
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yeni sosyal medya düzenlemesi ile fail ve delile anında tespit
15 Temmuz'a üç bin etkinlik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben de tam seni arayacaktım yalanı 4
bahçeli'nin iyi partinin teklifine kabul oyu vermesi 1
gram altın 4
Oy kaybı söz konusu değildir 1
İyi geceler sözlük 1
emekliliği dolmasına rağmen memurluğa devam etmek 4
Kan grubu 1
09.07.2020 Sakarya'da 3 şehidimiz var 1
abd'nin dsö'den çekilmesi 1
eldiven 1
SON İLANLAR
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi sözleşmeli 280 sağlık personeli alacak
Türk Patent ve Marka Kurumu Uzman Yardımcısı 120 personel alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam