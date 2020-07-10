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Yeni sosyal medya düzenlemesi ile fail ve delile anında tespit

AK Parti, sosyal medyaya çeki düzen verecek yasa teklifi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma evresinde sahte hesap ve profil arkasına saklananlar kurtulamayacak. Suçu işleyenlerin yanı sıra suça aracılık eden firmalara da yaptırım uygulanacak. Kaynaklar, caydırıcı olacak yasayla sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda %90 oranında azalma olacağını öngörüyor.
 10 Temmuz 2020 07:20
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Yeni sosyal medya düzenlemesi ile fail ve delile anında tespit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sosyal medyaya çeki düzen verecek yasa teklifinin çalışmaları sürüyor. Buna göre, yapılacak düzenleme ile sosyal medya platformlarına 'hukuka ve yargı kararlarına uyma' zorunluluğu getirilecek. Özellikle soruşturma ve kovuşturma evresinde sahte hesap ve profil arkasına saklananlar kurtulamayacak.

Düzenleme ile 'suç, fail ve delillerin tespitine' olanak sağlanacak. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlar cezasız kalmayacak. Platformlara erişim engeli, adli ve mali yaptırımlar uygulanacak.

YAPTIRIMLAR GETİRİLECEK

Teklifle ilgili çalışmalarını sürdüren AK Parti kaynakları, sosyal medyada en büyük sorunun "muhatap bulunamaması" olduğuna dikkat çekti. Kaynaklar "Devletler arası hukukta ceza yargılamasında muhatap sorunu var. Yapacağımız düzenleme ile muhataplık kavramını getireceğiz" dedi. Adli makamlara suçu işleyenler ve bunlara aracılık edenlerle ilgili kararı yerine getirmesi için gerekli yetkilerin verileceğini belirten AK Parti kaynakları, "Sosyal medyada delillere ulaşma noktasında sorun yaşanıyor. Suç işleyeninin gerçek kimliğinde, IP numaralarının takibinde farklı durumlar ortaya çıkıyor. Savcılıklar bunların takibini yapabilecek. Yine sosyal medyada işlenen suça müeyyide getiriyoruz. Bunların soruşturulması ve kovuşturulmasında zorluklar var. Bu suçu işleyenler ve uygulama sahiplerine yaptırımlar getirilecek" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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